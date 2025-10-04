Аэропорт Мюнхена вновь закрыли из-за дронов

Reuters: в Германии мюнхенский аэропорт отменил полеты из-за БПЛА второй раз

Аэропорт Мюнхена повторно приостановил все полеты из-за сообщений о беспилотниках в небе вечером в пятницу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пилота, чей рейс отменили.

Обе взлетно-посадочные полосы аэропорта закрыли во второй раз за последние 24 часа. Над территорией снова были замечены беспилотные летательные аппараты.

Пилот также сообщил о полицейских вертолетах в воздушном пространстве. Представитель аэропорта подтвердил информацию о приостановке полетов.

Причина появления дронов пока остается невыясненной. Ситуация привела к массовым отменам и задержкам авиарейсов.

Накануне в Германии из-за неопознанных беспилотников уже закрывали аэропорт Мюнхена. Несколько очевидцев заметили рядом с аэропортом БПЛА.