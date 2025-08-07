Появились ответы Путина на вопросы о встрече с Трампом и Зеленским

Кремль опубликовал ответы Путина на вопросы о встрече с Зеленским и Трампом

После встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заида Аль Нахайяном российский лидер Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о переговорах с американским и украинским коллегами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Ответы главы государства опубликовала пресс-служба Кремля .

На вопрос о том, кто был инициатором встречи с Трампом, Путин ответил, что заинтересованность проявили обе стороны.

«Что там, какое слово сказал первым — это уже не имеет значения», — добавил президент.

Глава государства намекнул, что местом встречи могут стать ОАЭ. По его словам, это вполне подходящее место.

Путин ответил и на вопрос о возможной встрече с Зеленским.

«Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», — сказал он.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее заявил, что Россия получила от США приемлемое предложение во время переговоров.