Путин назвал возможной свою встречу с Зеленским

Президент Владимир Путин заявил, что не против встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Но пока, по его словам, до создания условий для диалога еще далеко.

Отдельно Путин указал на то, что для переговоров с украинским лидером необходимо подготовить все необходимые условия.

«Я ничего в целом не имею против, это возможно», — подчеркнул он.

Путин также прокомментировал сообщения о переговорах с президентом Дональдом Трампом. По его словам, площадкой для встречи могут стать Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Путин встретился в Кремле с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. В июне глава государства также обсудил в Минске ряд вопросов с наследным принцем ближневосточной страны Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.