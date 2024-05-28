Погранслужба ФСБ оценила ситуацию на границе с Финляндией

«Обстановка на границе с Финляндией, с которой у нас до недавнего времени были добрососедские отношения, действительно обострилась. Международное сотрудничество по линии пограничных служб двух стран сведено к минимуму», — сказал Кулишов.

Он пояснил, что этому предшествовали односторонние шаги Финляндии, когда страна в конце 2023 года закрыла пункты пропуска через границу и прекратила международный пассажирский поток. Тогда власти объясняли это тем, что Россия якобы специально отправляет мигрантов в Евросоюз.

Ранее Финляндия сообщила, что может частично открыть границу с Россией, но только после принятия закона о выдворении мигрантов. Он позволит Финляндии бороться с ситуациями, при которых нелегальную миграцию используют для оказания давления на страну.

