Премьер Финляндии Орпо заявил о возможном открытии границы с Россией | 360°

Мир 19 мая 2024, 22:18 Премьер Финляндии Орпо заявил о возможном открытии границы с Россией Премьер Финляндии Орпо: постараемся осторожно открыть границу с РФ РИА «Новости»

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Финляндия может частично открыть границу с Россией. Об этом в интервью национальной телерадиовещательной компании Yle заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Такое решение правительство рассмотрит после принятия законопроекта о выдворении просителей убежища, который примут на следующей неделе в парламенте страны.

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«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. <…> Попробуем начать с одного погранпункта», — подчеркнул он.

По его словам, проблема заключается в том, что со стороны России якобы тысячи людей ждут возможности въезда в Финляндию.

Ранее финские таможенники устроили аукцион, на котором распродали сотню велосипедов беженцев. Все собранные деньги они передали государству.