Заявления начальника генштаба ВС Франции, генерала Фабьена Мандона продемонстрировали, кто является истинным зачинщиком войны на европейском континенте. Так посольство России в Париже оценило в Telegram-канале слова офицера о конфликте с Россией через несколько лет.

Российские дипломаты возмутились из-за слов французского генерала, сказанных в Национальном Собрании. Мандон заявил, что армия страны должна быть готова к столкновению через три-четыре года с Россией. В посольстве считают, что генерал стремился запугать французов.

«У России не было и нет намерений нападать на Францию или любую другую страну ЕС ни сейчас, ни через три-четыре года, ни впоследствии. Возможно, генерал Мандон сам строит такие планы, но тогда он открыто признал, кто на самом деле является поджигателем войны», — говорится в сообщении.

Дипломаты предположили, что новая волна истерии из-за мнимой российской угрозы совпала с рассмотрением нового бюджета Франции на следующий год. Генералу требует больше средств на военные расходы. В это время в стране сокращают социальные расходы и урезают доходы простых французов.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо жестко осадил президента Франции Эмануэля Макрона, угрожающего России.