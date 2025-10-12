Макрону указали на дверь после угроз в адрес России

Филиппо обвинил Макрона в запуске плана «войны с Россией»

Неспособный справиться с политическим кризисом в собственной стране президент Франции Эммануэль Макрон запустил план «войны с Россией». Об этом на своей странице в социальной сети X написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так он прокомментировал последнее заявление французского лидера с угрозами в адрес России.

«Как предсказуемо! Макрон активировал план „войны с Россией“ только потому, что у него во Франции полный бардак», — написал Филиппо.

Политик добавил, что оставлять Макрона на президентском посту — это смертельный риск для всей Франции.

«Быстро вон!» — обратился он к президенту.

Макрон в воскресенье, 12 октября, объявил, что Россия заплатит высокую цену, если не пойдет на переговоры с Украиной.

Он подчеркнул, что сейчас вместе с партнерами по «коалиции желающих» собирает ресурсы для восстановления поврежденных объектов энергетики.

Свое заявление Макрон сделал по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, который в очередной раз попросил у главы европейского государства ракеты и системы противовоздушной обороны.