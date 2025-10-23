«Через три-четыре года». Во Франции призвали готовиться к войне с Россией

Французская армия должна быть готова к противостоянию с Россией в перспективе трех-четырех лет. Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон, сообщила Le Figaro.

По его словам, возможное столкновение станет своего рода проверкой, причем в виде гибридной войны.

«Россия — это страна, у которой может возникнуть соблазн продолжить войну на нашем континенте, и это является определяющим элементом в моем плане подготовки», — заявил генерал.

Поэтому, как отметил Мандон, сейчас Франции необходимо увеличить военный бюджет. В проекте оборонного бюджета предусмотрен его рост до 57,1 миллиарда евро в 2026 году, то есть на 13% по сравнению с текущим годом. А военные расходы республики могут достигнуть 2,2% ВВП.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил, что европейские армии не выживут в противостоянии с Россией без помощи США.