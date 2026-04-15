Жертвами стрельбы в турецкой школе стали четыре человека

Учитель и три ученика погибли при стрельбе в школе в турецком Кахраманмараше

Стрельба произошла в средней школе в турецком Кахраманмараше, погибли четыре ученика. Об этом телеканалу NTV сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр.

«Жертвами стрельбы стали трое учеников и учитель. Пострадали как минимум 20 человек», — заявил он.

Губернатор уточнил, что совершивший нападение покончил с собой. Предварительно, речь идет об ученике этого же заведения.

«Пришел в школу с пятью единицами оружия. По всей видимости, которое принадлежит отцу — бывшему полицейскому», — заключил Унлюэр.

Днем ранее провинции Шанлыурфа бывший ученик напал на лицей с дробовиком. Ранения получили 16 человек, погибших не было, отмечал глава местной администрации Хасан Шылдак.

До этого в турецком городе Эскишехир мужчина с холодным оружием напал на мечеть Тепебаши. Тогда семь человек пострадали и один погиб.