Подозреваемый в теракте на фестивале в Золингене сдался полиции

Bild: подозреваемый в нападении в Золингене сам сдался полиции

Подозреваемый в совершении теракта в Германии сдался полиции. Как сообщила газета Bild , подозреваемый — сириец.

Промокший из-за дождя и весь в крови, он пришел к полицейским и сказал: «Я тот, кого вы ищете». К правоохранителям он явился через 26 часов после теракта на народном фестивале в Золингене.

Неизвестный вечером 23 августа напал на гостей праздника по случаю 650-летия получения Золингеном городских прав. Погибли три человека. После происшествия праздник отменили, территорию фестиваля оцепили, посетителей попросили покинуть площадь.

Местная прокуратура заявила, что нападение могло иметь террористические мотивы. Позже группировка ИГ* подтвердила свою причастность к нападению.

* «Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — террористическая организация, запрещена в России



