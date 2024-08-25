Исламисты взяли на себя ответственность за теракт в Германии

Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за теракт на фестивале в Золингене

Группировка ИГ* подтвердила свою причастность к нападению на жителей немецкого города Золинген 23 августа. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом в городе Золинген на западе Германии», — отметили в издании.

Преступник набросился с ножом на людей во время фестиваля в честь 650-летия города. Во время теракта погибли три человека, восемь получили ранения.

По информации Bild, террорист сам сдался полиции. Преступником оказался 26-летний сириец, который прибыл в Германию в 2022 году. Мужчина обратился к полицейским спустя 26 часов после теракта и заявил, что он «тот, кого вы ищете».

После нападения правоохранители отменили праздник, а территорию, где проводили фестиваль, оцепили. Горожан попросили не поддаваться панике и не выходить на площадь.