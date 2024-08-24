Мужчина устроил резню на фестивале в Золингене, три человека погибли
Bild: в Золингене в ФРГ на фестивале 3 человека погибли после нападения мужчины
Как минимум три человека погибли из-за нападения мужчины с ножом на фестивале в немецком городе Золинген. Об этом сообщило издание Bild.
«Мужчина ударил ножом прохожих на городском фестивале в Золингене. По показаниям свидетелей, преступник, похожий на араба, скрывается», — написали журналисты.
По неуточненной информации, три человека погибли, еще несколько тяжело ранены.
После происшествия праздник отменили, территорию фестиваля оцепили, посетителей попросили покинуть площадь и не поддаваться панике.
Как заявил один из соорганизаторов мероприятия Филипп Мюллер в беседе с Solinger Tageblatt, медики пытаются спасти жизни девяти человек.
Ранее глава МВД Сербии Ивица Дачич рассказал, что неизвестный выстрелил из арбалета в жандарма, который стоял около израильского посольства в Белграде. Происшествие в стране рассмотрели как теракт.