Мужчина устроил резню на фестивале в Золингене, три человека погибли

Bild: в Золингене в ФРГ на фестивале 3 человека погибли после нападения мужчины

Как минимум три человека погибли из-за нападения мужчины с ножом на фестивале в немецком городе Золинген. Об этом сообщило издание Bild .

«Мужчина ударил ножом прохожих на городском фестивале в Золингене. По показаниям свидетелей, преступник, похожий на араба, скрывается», — написали журналисты.

По неуточненной информации, три человека погибли, еще несколько тяжело ранены.

После происшествия праздник отменили, территорию фестиваля оцепили, посетителей попросили покинуть площадь и не поддаваться панике.

Как заявил один из соорганизаторов мероприятия Филипп Мюллер в беседе с Solinger Tageblatt, медики пытаются спасти жизни девяти человек.

Ранее глава МВД Сербии Ивица Дачич рассказал, что неизвестный выстрелил из арбалета в жандарма, который стоял около израильского посольства в Белграде. Происшествие в стране рассмотрели как теракт.