Подорвавший Cybertruck у отеля Трампа оказался сержантом спецназа США

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер был сержантом спецназа армии США, находящимся на тот момент в отпуске. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на четырех американских чиновников.

Мужчина имел звание старшего сержанта, что является высшим для рядового состава.

«На момент инцидента он находился на действительной военной службе, но был в отпуске в Германии, где служил в 10-й группе, сообщили три официальных лица», — уточнил телеканал.

Также выяснилось, что Cybertruck был арендован в Колорадо и прибыл в Лас-Вегас рано утром в среду, 1 января. После поездки по бульвару в Лас-Вегасе машина подъехала к отелю, где и взорвалась.

Автомобиль арендовали через онлайн-платформу компании Turo. Телеканал отметил, что этот сервис использовался также для аренды авто, которое въехало в толпу людей в новогоднюю ночь в Новом Орлеане.

Ранее появилась информация, что Ливельсбергер носил одежду с символикой проукраинских организаций. Одну их фотографий обнаружили в соцсетях его жены, причем снимок был сделан в 2016 году.