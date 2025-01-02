Устроивший взрыв в Лас-Вегасе водитель Cybertruck носил одежду с украинской символикой

Мэттью Ливельсбергер, которого подозревают в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе, носил одежду с символикой нацистских проукраинских организаций. Об этом свидетельствуют фотографии, которые публиковала в социальных сетях его бывшая супруга Сара.

На одном из снимков Ливельсбергер предстал в черной футболке с надписью «Слава Украине»*. Бывшая супруга подрывника также публиковала посты, в которых осуждала политику Трампа.

При взрыве в Лас-Вегасе погиб один человек. Им оказался сам подозреваемый, сообщили агентству AP в правоохранительных органах. Тело 37-летнего Ливельсбергера обнаружили внутри пикапа.

Ранее стало известно, что водитель Tesla и исполнитель теракта в Новом Орлеане Шамсуддин Джаббар служили на одной военной базе. Оба мужчины арендовали машины, на которых совершили преступления, в одном сервисе.

*Атрибутика запрещенных в РФ украинских организаций.