Захарова вспомнила сценку Зеленского с роялем после встречи с лидерами ЕС

Приехавшие в Киев лидеры европейских стран могли дать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому совет повторить свою сценку с роялем. Такое ироническое предположение выдвинула официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

В Telegram-канале она опубликовала фото со встречи, на которой присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Глава правительства Великобритании Кир Стармер на снимке что-то объяснял сидевшему рядом Зеленскому.

«Вот смотрите, <…> подходите к роялю, снимаете штаны, как вы умеете… Точно поможет. Проверено!» — описала Захарова предположительную речь британского премьера.

Встреча лидеров стран из «коалиции желающих» прошла в Киеве в субботу, 10 мая. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам переговоров объявил, что страна при поддержке союзников выступила за полное прекращение огня на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.

Руководитель внешнеполитического ведомства заявил, что это станет первым шагом к началу переговоров с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед поездкой в Киев предупредил, что, если российская сторона не согласится на перемирие, ее ждет новый пакет самых жестких санкций.

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил европейским политикам засунуть свои мирные планы «в свои пангендерные задницы».

Он пояснил, что вместо обсуждения реальных путей достижения мира европейцы опустились до угроз в адрес России, чтобы обеспечить передышку украинским боевикам.