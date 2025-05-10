«Думаете, это умно?» Медведев посоветовал Европе засунуть планы о перемирии куда подальше

Медведев раскритиковал Макрона, Мерца, Стармера и Туска за визит в Киев

Посетившим Киев лидерам западных стран необходимо пересмотреть отношение к идее о 30-дневном перемирии. Об этом в социальной сети X сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсудить мир в Киеве. Вместо этого выпаливают в адрес России угрозы. Либо новые санкции, либо перемирие для бандеровских орд. Думаете, это умно, а? Засуньте мирные планы в свои пангендерные задницы!» — написал он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц приехали в столицу Украины. В совместном заявлении политики поддержали призыв главы Белого дома США Дональда Трампа к 30-дневному прекращению огня на линии боевого соприкосновения.

Также западные лидеры встретились с главой киевского режима Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.