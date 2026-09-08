Почти 70 россиян вернули на родину с арестованного в Норвегии судна

В Россию вернулись 69 российских пассажиров с арестованного норвежскими властями судна «Профессор Молчанов». Об этом сообщили на официальном сайте губернатора Шпицбергена.

По данным администрации архипелага, возвращению способствовал конструктивный диалог с генконсулом России в Баренцбурге и представителями «Арктикугля». Граждане пересекли границу во вторник через пограничный переход в Киркенесе.

Научное судно «Профессор Молчанов» арестовали в Норвегии по иску украинского «Нафтогаза». Сейчас оно стоит в порту Баренцбурга. Корабль не мог покинуть место стоянки без разрешения губернатора или суда.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заверила, что Россия сделает все для обеспечения безопасности граждан. Ведомство сразу вызвало на ковер посла Норвегии Хейди Олуфсен и заявило ей решительный протест против ареста научного судна.