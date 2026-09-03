Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов»

Власти Норвегии арестовали российское судно «Профессор Молчанов», которое находилось у причала в Баренцбурге на Шпицбергене. Об этом сообщил офис губернатора архипелага.

Арест провели по решению окружного суда Норд-Тромса от 31 августа. Суд рассмотрел иск украинской компании «Нафтогаз».

После ареста судно не сможет покинуть место стоянки в Баренцбурге без разрешения губернатора Шпицбергена или решения суда.

Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе сообщил телеканалу NRK, что норвежские власти окажут экипажу и пассажирам помощь в возвращении в Россию.

В «Нафтогазе» заявили, что арест связан с попыткой взыскать с России 4,2 миллиарда долларов, а также проценты и судебные расходы. Компания ссылается на решение арбитражного разбирательства в Гааге по поводу активов в Крыму.

Ранее бывший глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов сообщал, что арбитражный трибунал обязал Россию выплатить компании компенсацию за утраченные активы.