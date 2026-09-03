Посла Норвегии вызвали в МИД из-за ареста научного судна «Профессор Молчанов»

Посла Норвегии в России Хейди Олуфсен вызвали в МИД, где заявили решительный протест против ареста российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что неприемлем как арест судна, так и все действия Норвегии, направленные на ограничение законного российского присутствия на архипелаге, которые активизировались в последнее время.

По вине норвежской стороны работающие там россияне оказались фактически в состоянии блокады. Это прямое нарушение Норвегией Договора о Шпицбергене 1920 года.

«МИД России и российские компетентные ведомства будут добиваться снятия ареста судна», — добавили в пресс-службе.

Судно принадлежит Росгидромету, оно доставляло в российский поселок Баренцбург сотрудников треста «Арктикуголь», ученых и жизненно необходимые грузы.

Арест на него наложили по решению окружного суда Норд-Тромса. Иск подала украинская компания «Нафтогаз».