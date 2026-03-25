Почти 40 человек задержали в Иране по подозрению в работе на США и Израиль

Разведка Ирана задержала 39 человек по подозрению в работе на США и Израиль

Иранские спецслужбы задержали подозреваемых в шпионаже в пользу США и Израиля. Об этом заявило Министерство разведки республики, сообщил телеканал SNN .

Всего силовики выявили 39 человек из состава террористических группировок. Из них 27 задержали в провинциях Белуджистан и Систан, подозреваемые пытались создать оперативное ядро для дестабилизации ситуации.

Также разведка Ирана изъяла два автомата Калашникова, 50 магазинов, 49 самодельных бомб, 16 пистолетов, свыше 1,5 тысячи патронов и семь устройство спутниковой связи Starlink.

Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг соглашения с Ираном по спорным моментам. После этого представитель МИД республики Исмаил Багаи выступил с опровержением прямых контактов с американской стороной и назвал любые противоположенные утверждения попыткой манипулировать нефтяными и финансовыми рынками.