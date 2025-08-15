Почти 20 россиян выписали из больниц после ДТП с автобусом в Египте

РИА «Новости»: в Египте 19 россиян выписали из больницы после ДТП с автобусом

Из больниц в Египте выписали 19 российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в провинции Южный Синай. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве РФ.

«Из больниц выписались 19 человек, они продолжили отдых, в учреждениях остаются более 10 пострадавших. С ними плотно работает страховая компания и Coral Travel», — заявили в диппредставительстве.

По дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в ночь на 14 августа произошла авария с автобусом, перевозившим российских туристов. По данным посольства России, погибла одна женщина. В диппредставительстве отмечали, что транспортное средство врезалось в ограждение и упало на бок.

Всего в больницы поступили около 30 россиян, состояние одного из них оценили как средней тяжести.

