Автобус с туристами влетел в грузовой поезд в Ленобласти. Есть погибшие

Два человека погибли при столкновении поезда и автобуса в Ленобласти

Туристический автобус столкнулся с грузовым железнодорожным составом на переезде в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На место ДТП выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов. Прокуратура начала проводить проверку по факту аварии.

По информации Telegram-канала «112», ДТП произошло между станциями «Лодейное Поле» и «Олонец». Жертвами аварии стали два человека, еще 10 пострадали. Официально эта информация не подтверждалась.

Поезд шел из Кеми в Ярославль, всего в нем находились 37 человек.

Ранее грузовой поезд протаранил легковой автомобиль Nissan на нерегулируемом переезде в Некрасовке. В результате аварии погиб один человек. Еще один получил черепно-мозговую травму и ушиб плеча. В результате ДТП движение на железнодорожной ветке временно приостановили.