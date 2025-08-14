Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте

Посольство в Египте сообщило о гибели россиянки в попавшем в ДТП автобусе

Автобус с российскими туристами попал в аварию по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в ночь на четверг, 14 августа. Как сообщило посольство России в Египте , в результате происшествия погибла находившаяся в салоне женщина, еще один соотечественник получил травмы.

Дипломаты уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и врезался в ограждение. От удара транспортное средство завалилось на бок.

«Одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу- Рудайс», — заявили в посольстве.

Сотрудники дипмиссии подчеркнули, что уже связались с властями Египта, туристической и страховой компаниями для оказания помощи пострадавшим в аварии.

В начале августа грузовой поезд снес выехавший на пути автобус с туристами в Ленинградской области. Жертвами аварии стали два человека, травмы различной степени тяжести получили более 10 находящихся в автобусе.