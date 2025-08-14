В ДТП с автобусом в Египте пострадали 39 туристов из России, Украины и Киргизии

В ДТП с туристическим автобусом, ехавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, пострадали 42 человека — трое египтян и 39 граждан России, Украины и Киргизии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление администрации провинции Южный Синай.

Также сообщается, что 14 пострадавших развезли по разным больницам мухафазы.

Посольство России в Каире сообщало о гибели одной туристки. Большинство пострадавших не получили серьезных травм, только состояние одного из них оценивают как средней тяжести. Дипломаты находятся на связи с властями страны, страховой компанией и туроператором.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус врезался в ограждение и упал на бок.

На прошлой неделе шестеро российских туристов пострадали в ДТП в Турции, когда их микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Пятерых из них выписали уже на следующий день.