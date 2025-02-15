«Плюнул в руку дающему». Медведев оценил критику Зеленского в адрес Трампа

Критика украинского лидера Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа похожа на плевок в протянутую руку. Об этом на своей странице в социальной сети X написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Конченый нищий и вор плюнул в руку дающему. Вопрос в том, как отреагирует Трамп?» — задался вопросом Медведев.

В своем посте он назвал Зеленского киевским клоуном, который раскритиковал Трампа за все, что смог придумать.

Зеленский в ходе своего выступления наа Мюнхенской конференеции по безопасности назвал звонок президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину угрозой для всего мира.

В чем именно она заключается, украинский лидер не раскрыл.

Одной из основных тем беседы лидеров России и США стал поиск дипломатического выхода из украинского кризиса. Трамп по итогам переговоров объявил, что переговоры по урегулированию конфликта начнутся незамедлительно.

Еще одним выпадом Зеленского в адрес Трампа стало его заявление о том, что США никогда не хотели видеть Украину в составе НАТО.

При этом американский лидер прямо этого не говорил, а только поддержал заявление главы Пентагона Питера Хегсета, что вступление Украины в Североатлантический альянс не остановит боевые действия