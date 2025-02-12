В США признали невозможность возвращения Украины к границам до 2014 года

Хегсет назвал нереалистичным возвращение Украины к границам до 2014 года

Возвращение Украины к границам до 2014 года Соединенные Штаты считают нереалистичным. Об этом заявил глава Пентагона Питер Хегсет .

Он отметил, что конфликт на Украине подошел к критическому этапу. По словам Хегсета, гарантии безопасности стране должны обеспечить европейские государства, США не станут направлять туда свои войска.

Хегсет добавил, что в Соединенных Штатах также не считают, что вступление Украины в НАТО может быть реалистичным исходом дипломатического урегулирования кризиса.

«Мы находимся <…> в критическом моменте, когда конфликт подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться», — сказал министр обороны США на заседании контактной группы по Украине.

Ранее Хегсет заявил, что Трамп рассчитывает на «скорую мирную сделку» по Украине. Американский президент рассчитывает достичь такого результата в ближайшем будущем.