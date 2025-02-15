Испуганный Зеленский назвал разговор Путина и Трампа угрозой всему миру

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене попытался напугать мир разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я думаю, риска для США нет… Я думаю, риск есть для всего мира… Я думаю, нам грозит намного больше рисков, чем США, при всем уважении. Всем нам, вместе со всеми „большими парнями“», — заявил украинский лидер.

При этом глава киевского режима не уточнил, какие страны он подразумевал под «большими парнями».

Зеленский также отметил, что личные встречи важнее бесед по телефону, а решения, принятые без участия Киева, Украина не примет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила неестественное поведение украинского лидера на Мюнхенской конференции. У Зеленского при общении с прессой то вздрагивала голова, то глаза бегали.

До этого литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас высказался о переговорах Путина и Трампа, назвав их «пинком под зад» Европе.