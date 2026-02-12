Племянник Карапетяна объявил о создании партии «Сильная Армения»

Племянник предпринимателя Самвела Карапетяна Нарек Карапетян создал новую партию «Сильная Армения». Об этом он объявил на церемонии в концертном комплексе в Ереване.

«Имею честь объявить о создании партии „Сильная Армения“. Наша победа на выборах неизбежна, об этом свидетельствуют паника властей, отклики граждан и результаты социальных опросов. Настало время серьезного лидера. Власть — не самоцель, нужны дела», — сказал он.

Нарек Карапетян уточнил, что партии для реализации задуманных целей необходимо добиться большинства в парламенте. Она намерена создать рабочие места в городах, обеспечить реализацию урожая в селах и бороться с бедностью.

Самвел Карапетян с 18 июня 2025 года находился в заключении, в декабре бизнесмена перевели под домашний арест. В январе 2026-го против Нарека Карапетяна завели уголовное дело по статьям об уклонении от обязательной военной службы и подделке документов.