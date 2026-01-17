Карапетяна вернули под домашний арест и сняли ограничения на выступления

Суд в Ереване вернул бизнесмена Карапетяна под домашний арест

Антикоррупционный суд Армении вернул владельца компании «Ташир Групп» Самвела Карапетяна под домашний арест. Об этом в Facebook* сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

По его словам, заседание суда продлилось 14 часов.

«В отношении Карапетяна применили меру пресечения в виде домашнего ареста, комбинированную с подпиской о невыезде и залогом», — заявил правозащитник.

Вардеванян добавил, что с Карапетяна сняли ограничения на выступления и публичные призывы.

Карапетяна арестовали в Армении после его заявления о поддержке Армянской апостольской церкви. Бизнесмен с обвинениями в свой адрес не согласился и назвал власти республики несостоятельными. Такая позиция разозлила премьер-министра Никола Пашиняна, который в социальной сети опубликовал ряд постов с оскорблениями благотворителей и духовенства Церкви.

