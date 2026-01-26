В Армении возбудили уголовное дело против племянника Самвела Карапетяна

В Армении возбудили уголовное дело против племянника предпринимателя Самвела Карапетяна, координатора движения «По-нашему» Нарека Карапетяна. Об этом сообщила газета «Айкакан жаманак» , которая принадлежит семье премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«В Следственном комитете Армении инициировано производство в отношении Нарека Карапетяна по факту подделки документов или обмана для уклонения от обязательной военной службы», — заявили журналисты.

СК Армении не дал комментариев по поводу этой новости.

Пресс-секретарь движения «По-нашему» Марианна Каграманян выразила мнение, что публикация газеты стала реакцией на широкую народную поддержку движения.

«После каждого интервью Нарека Карапетяна „небольшая группа“ [власти] начинает биться в конвульсиях», — заявила она на странице в Facebook*.

По словам Каграманян, уголовное дело возбудили несколько месяцев назад. Как раз после интервью Карапетяна американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ранее Антикоррупционный суд Армении вновь поместил Самвела Карапетяна под домашний арест. Заседание суда длилось 14 часов.

Карапетяна арестовали после его публичного заявления о поддержке Армянской апостольской церкви. Бизнесмен не признал обвинения и назвал руководство страны некомпетентным. Это вызвало гнев премьер-министра Никола Пашиняна, поэтому он разместил в соцсетях серию постов с оскорблениями в адрес благотворителей и духовенства Церкви.

