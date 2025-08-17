Евросоюз утратил прежнее влияние после того, как президенты России и США встретились на Аляске. Франции следует выйти из сообщества, заявил председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
«Этой ночью Европа ушла из истории, дорого заплатив за свою слепоту и предвзятость в украинском конфликте», — заявил он.
Политик призвал Францию покинуть Евросоюз. По мнению Дюпона-Эньяна, стране следует вести собственную внешнюю политику.
Того же мнения лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он неоднократно призывал Францию выйти из Евросоюза, называя его самоубийственным проектом, уличая в желании продолжать конфликт на Украине и обвиняя в бездумной торговой политике против США.
