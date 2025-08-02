Пока Трамп хочет поработить Европу, Маск призывает ЕС самораспускаться. Зачем ему это?

Политолог Михайлов: призыв Маска к выходу из ЕС связан со страхом конкуренции

Призыв Маска к выходу стран из ЕС стал определенной шпилькой в желании команды Дональда Трампа поработить Европу и переманить в США большую часть бизнеса и промышленности. Об этом комментарии 360.ru заявил политолог, военный эксперт и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Он напомнил, что на этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала с США кабальный договор о пошлинах, который сильно нанесет сильный удар по бизнесу Старого Света. Единственным выходом для предприятий и компаний станет бегство под крыло американцев.

«Нужно ли Маску, крупнейшему предпринимателю в Соединенных Штатах, чтобы у него появились дополнительные конкуренты по тем или иным направлениям бизнеса? Думаю, что нет», — заявил Михайлов.

Политолог пояснил, что предприниматель заинтересован, чтобы европейские компании работали внутри границ своих стран, поэтому и призывает их выйти из состава блока. Но пока интерес к такому шагу проявили не самые конкурентоспособные государства: Венгрия и Словакия.

«Когда из ЕС захотят выйти Франция и Германия, это уже будет серьезно. Сейчас Маск играет прежде на себя и против определенных глобалистов», — подытожил Михайлов.

Предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза выйти из состава блока в своем аккаунте в X. Так он прокомментировал решение судов ЕС, принудивших Ирландию предоставлять жилье просителям убежища. Ранее такую обязанность с властей сняли суды страны.

Маск назвал очередное проявление диктата Брюсселя разрушением демократии в Европе.