Франции следует выйти из Евросоюза, потому что это бесперспективный проект. Его крушение плохо отразится на всех странах. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Franco-Russe .

«Евросоюз — это самоубийственный проект. Это проект, который закончится большим всеобщим самосожжением», — предупредил он.

Филиппо пришел к выводу, что ненависть к России стала частью политики Евросоюза. Его члены вынуждены принимать ее как догму, даже во вред себе. Лидер «Патриотов» призвал Францию выйти из сообщества, чтобы не впасть «в этот бред».

Борьба с Россией обошлась Евросоюзу слишком дорого, заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Западные страны лишились дешевых и качественных энергоносителей, их экономика понесла убытки.