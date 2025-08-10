Европу уличили в желании затянуть конфликт на Украине
Филиппо: призыв Европы к давлению на РФ показал желание продолжать конфликт
Совместная декларация Евросоюза и Великобритании с призывом к США продолжать давить на Россию свидетельствует о стремлении продолжать конфликт на Украине. Об этом в социальной сети X заявил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Как ожидалось, они находятся в шоке от перспективы мира. Им нужна война — для личной повестки и для того, чтобы наделить Евросоюз собственной армией», — написали политик.
Филиппо объяснил, что такая позиция абсолютно неприемлема, и призвал к выходу Франции из Евросоюза.
Лидеры ЕС и Великобритании ранее предложили использовать текущую линию фронта как основу для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом они подчеркнули стремление к поиску дипломатического решения конфликта.
Представитель МИД России Мария Захарова едко назвала отношения Украины и ЕС похожими на некрофилию.