Пятеро из 20 заблокированных в школе в Мьянме детей погибли из-за землетрясения

Пятеро детей из 20, которые во время землетрясения не могли выбраться из школы в Таунгу, погибли. Об этом сообщила медиакомпания Eleven Media Group (EMG) .

Таунгу находится в центральной части Мьянмы. Дети оказались заблокированы из-за обрушения здания.

Ранее газета The New York Times сообщила, что число пострадавших в Мьянме выросло до 300. Больницы переполнены, медики не успевают осмотреть всех. Также в результате ЧП погибли 20 человек.

Подземные толчки ощутили и в соседних странах, в том числе в Таиланде. Крупнейшая тайская больница «Сирирадж» отменила плановые операции из-за происшествия в целях безопасности. В Бангкоке в результате землетрясения погибли два человека, спасатели вытащили из-под завалов семерых.

Вице-президент Ассоциации туристических операторов России Артур Мурадян заявил, что российские туристы в Таиланде не обращались за помощью к туроператорам. При этом один из очевидцев рассказал 360.ru, что в Бангкоке происходит настоящий хаос. Люди выбежали на улицу, а здания «ходуном ходят».