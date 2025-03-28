Число пострадавших при землетрясении в Мьянме достигло 300

NYT: при землетрясении в Мьянме пострадали минимум 300 человек

В Мьянме выросло число пострадавших из-за землетрясения. По данным газеты The New York Times , оно достигло 300 человек.

«Пострадавших становится все больше, у нас не хватает врачей и медсестер», — сказал врач городской больницы Мандалая Чжо Зин.

По его данным, погибших 20, ранения получили три сотни человек. Чжо Зин добавил, что в медучреждении негде ступить из-за количества пострадавших.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Толчки ощущались на территории пяти соседних стран, в том числе в Таиланде.

Центральная часть Мьянмы расположена недалеко от восточной оконечности одной из самых опасных зон сейсмической активности в мире — Альпийского пояса. Эпицентр землетрясения находился недалеко от Мандалая, второго по величине города Мьянмы с населением более миллиона человек.