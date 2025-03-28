«Все ходуном ходит». В Бангкоке возник риск повторного землетрясения

Очевидец землетрясения в Бангкоке: местные говорят, что такого раньше не бывало

Многие российские туристы продолжают оставаться на улице во время землетрясения в Бангкоке, там творится полный хаос. Об этом 360.ru сообщил один из очевидцев.

«Я сидел в отеле и подумал, что меня мутит, в глазах аж все поплыло. А оказалось, что это не в глазах плывет, это стены трясутся, все ходуном ходит. Пикантности ситуации добавляло, что я после травмы — на костылях — и когда шатаются стены, идти вниз не очень удобно. Все высыпали на улицу, местные говорят, что такого раньше не бывало», — сказал он.

Другой турист рассказал, что находится в самолете, который пока не может вылететь.

«Да, мы в Бангкоке. Сидим в самолете, нас не выпускают, авиасообщение закрыто», — добавил мужчина.

По данным Shot, на улицах Бангкока царит паника из-за землетрясения, местные жители и туристы не знают, где им спрятаться. Власти объявили об угрозе повторного землетрясения, обратно в торговые центры, жилые высотки и офисные здания никого не впускают.

Ранее стало известно, что россиян экстренно эвакуировали из отелей из-за землетрясения в Таиланде.