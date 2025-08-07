Пять человек погибли после атаки израильского БПЛА на сирийско-ливанской границе

Пять человек погибли, еще 10 получили ранения в результате удара израильского беспилотного летательного аппарата в районе КПП Маснаа, расположенного на ливано-сирийской границе. Об этом сообщил Центр экстренных ситуаций при Минздраве Ливана, написало РИА «Новости» .

Трагедия произошла на участке дороги, ведущей к пункту пропуска. По информации Центра, число жертв может увеличиться, так как некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

В прошлом месяце армия обороны Израиля сообщила, что за неделю провела более 130 ударов по военным объектам в южной части сектора Газа. Были уничтожены склады боеприпасов, наблюдательные пункты и пусковые установки, а также ликвидирована подземная туннельная система протяженностью около 500 метров и глубиной 13 метров в районе Хан-Юниса.