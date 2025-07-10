Армия Израиля за неделю атаковала свыше 130 целей в Газе

За неделю армия обороны Израиля атаковала более 130 военных объектов на юге сектора Газа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ЦАХАЛ.

«За последнюю неделю войска ликвидировали десятки террористов и уничтожили более 130 террористических объектов, в том числе склады боеприпасов, наблюдательные пункты и пусковые установки», — говорится в сообщении.

В районе Хан-Юниса, на юге сектора Газа, израильские военные ликвидировали подземный туннель. Его глубина составляла около 13 метров, а длина — примерно 500 метров. Об этом сообщила пресс-служба.

7 октября 2023 года Израиль пережил самую масштабную ракетную атаку за всю историю. Боевики ХАМАС прорвались в приграничные районы и начали обстрел военных и мирных жителей. Они захватили более 200 заложников. Власти сообщили, что в результате нападения погибло около 1,2 тысячи израильтян.

Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», нанося удары по гражданским объектам и полностью блокируя сектор Газа. Прекратились поставки воды, электричества, топлива, продовольствия и медикаментов.

Боевые действия, сопровождаемые короткими перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и около полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен и привел к обмену ракетными ударами между Израилем и Ираном.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал бомбардировку Ирана «рычанием двух львов». Израильский премьер предсказал «исторические последствия для всего мира» из-за удара Израиля и США по Ирану.