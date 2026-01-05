Пиццерия Papa John’s возле Пентагона показала взрывной рост заказов

Возле штаб-квартиры Министерства обороны США снова вырос спрос на пиццу. Об этом сообщил сайт Pentagon Pizza Index, отслеживающий подобную активность.

Продажи Papa John’s увеличились на 1250%. Вчерашняя активность достигла нового пика по сравнению с ночью, когда удары по Венесуэле были особенно интенсивными.

Эксперты связывают этот рост с ночными дежурствами военных. Это классический признак подготовки к важным событиям.

В декабре 1989 года перед вторжением в Панаму в Пентагоне резко выросло число заказов пиццы. Аналогичная тенденция повторилась и перед операцией «Буря в пустыне» в 1991 году. Глава Министерства войны США Пит Хегсет подтвердил существование популярной теории о росте заказов пиццы в Пентагон во время различных кризисов.

В Каракасе прогремели мощные взрывы 3 января. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении успешной военной операции в Венесуэле. В результате силовики захватили и вывезли из страны Николаса Мадуро и его жену.