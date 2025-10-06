Спецоперация «Кальцоне». Зачем Хегсет пугает американцев заказами пиццы в Пентагон

Глава Минобороны США Хегсет признался, что хочет всех запутать с индексом пиццы

Глава Министерства войны США Пит Хегсет подтвердил существование популярной теории о росте заказов пиццы в Пентагон во время различных кризисов. В беседе с Fox News он заявил, что сам обеспечивает сотрудников провизией в такие моменты.

«Вечерами пятницы вы видите много заказов, а это просто я в приложении ломаю систему», — сказал чиновник.

Он добавил, что периодически делает массовые заказы, чтобы всех запутать и снизить информативность так называемого индекса пиццы.

На заявление Хегсета обратил внимание журналист Life.ru Александр Юнашев в своем Telegram-канале. Он задался вопросом о том, кто в итоге платит за пиццу.

«Интересно, он за личный счет так развлекается? Или это записывается в прямые расходы Пентагона? Спецоперация „Кальцоне“?» — написал Юнашев.

Ранее стало известно, что Хегсет выступил против длинных волос и бород у американских военных.