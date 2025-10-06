Спецоперация «Кальцоне». Зачем Хегсет пугает американцев заказами пиццы в Пентагон
Глава Минобороны США Хегсет признался, что хочет всех запутать с индексом пиццы
Глава Министерства войны США Пит Хегсет подтвердил существование популярной теории о росте заказов пиццы в Пентагон во время различных кризисов. В беседе с Fox News он заявил, что сам обеспечивает сотрудников провизией в такие моменты.
«Вечерами пятницы вы видите много заказов, а это просто я в приложении ломаю систему», — сказал чиновник.
Он добавил, что периодически делает массовые заказы, чтобы всех запутать и снизить информативность так называемого индекса пиццы.
На заявление Хегсета обратил внимание журналист Life.ru Александр Юнашев в своем Telegram-канале. Он задался вопросом о том, кто в итоге платит за пиццу.
«Интересно, он за личный счет так развлекается? Или это записывается в прямые расходы Пентагона? Спецоперация „Кальцоне“?» — написал Юнашев.
Ранее стало известно, что Хегсет выступил против длинных волос и бород у американских военных.