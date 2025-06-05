Писториус выступил с радикальным призывом по России
Писториус призвал НАТО объявить Россию самой большой угрозой
НАТО нужно объявить Россию самой опасной угрозой. Об этом перед встречей с главами Минобороны стран альянса заявил глава немецкого ведомства Борис Писториус, его слова привело Reuters.
«В декларации саммита НАТО должен четко заявить, что Россия является самой большой угрозой», — сказал Писториус.
Немецкий министр отметил, что в соответствии с новыми целями НАТО Германии дополнительно потребуется около 50-60 тысяч военнослужащих.
Ранее стало известно о планах ФРГ отправить украинским войскам первые системы немецкого производства дальнего радиуса действия.
Во время встречи Писториуса и украинского министра обороны Рустема Умерова стороны заключили соглашение о финансировании вооружений большой дальности украинского производства. Кроме того, киевскому режиму пообещали боеприпасы и системы ПВО. Общая сумма военной помощи оценивается в пять миллиардов евро.
Замглавы МИД России Александр Грушко отмечал, что учения НАТО на Балтике свидетельствуют о подготовке к столкновению с Россией.