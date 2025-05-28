Германия и Украина подписали соглашение об инвестициях ФРГ в производство украинского оружия

Власти Германии будут финансировать производство украинского дальнобойного оружия. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте военного ведомства ФРГ.

«Министр обороны Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании оружия большой дальности украинского производства», — сообщили в Минобороны.

По данным немецкого министерства, первые системы вооружений планируется развернуть через несколько недель. Кроме того, Украина получит системы ПВО и боеприпасы. ФРГ намерена выделить на военную помощь пять миллиардов евро.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во время визита в Берлин ранее заявлял, что Германия будет инвестировать в производство украинского оружия, но не уточнил, какое именно. Осведомленные источники немецкого таблоида Bild заявляли, что речь может идти о крылатых ракетах с дальностью до двух с половиной тысяч километров.