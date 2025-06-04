Учения НАТО на Балтике стали частью подготовки к столкновению с Россией

Грушко: учения НАТО на Балтике говорят о подготовке к столкновению с Россией

Военно-морские маневры сил НАТО Baltops-2025 в акватории Балтийского моря стали частью подготовки альянса к потенциальному военному столкновению с Россией. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы МИД Александр Грушко.

По его словам, если посмотреть на структуру развертывания сил, замысел и направленность учений, то это борьба с сопоставимым противником — с Россией.

«Это достижение превосходства в операционных средах — в воздухе, на воде и на земле. Конечно, такие учения крайне провокационны», — отметил заместитель министра.

Военно-морские маневры сил НАТО Baltops-2025 стартовали 3 июня. Они проводятся ежегодно с 1972 года в Балтийском море.

Пресс-служба Балтийского флота ВМФ России 27 мая сообщила, что флот начал учения по обороне пунктов базирования с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации воздушно-космических сил, Ленинградского и Московского военных округов.