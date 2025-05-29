Германия поставит Украине дальнобойные системы через несколько недель

ФРГ отправит украинским войскам первые дальнобойные системы в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Германии.

Заявление о передаче оружия опубликовали после встречи главы немецкого ведомства Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.

«Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил — первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель», — отметили в Минобороны Германии.

В пресс-службе добавили, что в этом году военно-промышленный комплекс произвел значительное количество дальнобойных систем.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что российские войска смогут уничтожать немецкие ракеты Taurus и бить по местам их запуска. Он также усомнился в том, что иностранные снаряды способны пролететь заявленные 2,5 тысячи километров.