Пезешкиан заявил, что Иран не отдаст ни пяди своей территории

Иран не уступит ни дюйма своей земли. С таким заявлением выступил иранский президент Масуд Пезешкиан, сообщила его пресс-служба.

«Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны», — сказал Пезешкиан.

Он подчеркнул, что его слова о Ближнем Востоке исказили. Враг стремится разжечь конфликт между Ираном и странами региона.

Накануне Иран пообещал не атаковать другие страны, но при одном условии: если они сделают так же. Пезешкиан принес извинения соседним странам за удары, которые произошли за последнюю неделю.

После этого президент США Дональд Трамп анонсировал «очень сильный удар» по Исламской Республике. Американский лидер назвал страну «проигравшей стороной региона». Зарубежные СМИ предрекли Трампу бесконечную войну с Ираном.