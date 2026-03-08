Трампу предрекли бесконечную войну с Ираном
Администрация президента США Дональда Трампа повторяет ошибки предыдущих лет и затягивает страну в затяжной конфликт на Ближнем Востоке. Об этом написало издание The National Interest.
«Запустив этот кризис, администрация Трампа повторяет те же ошибки, которые долгое время определяли ближневосточную политику США. Без корректировки курса Соединенные Штаты идут по пути к еще одной бесконечной войне», — отметили авторы публикации.
В материале указали, что у администрации Трампа нет четкой стратегии, а политику определяют укоренившиеся лоббистские группы, из-за чего Штаты ввязались в еще одну затяжную войну в ближневосточном регионе.
Между тем Трамп считает, что США «уже победили». Об этом он написал в соцсети, упрекнув Великобританию в запоздалом присоединении к операции. Глава Белого дома посчитал, что Кир Стармер слишком долго раздумывал над отправкой авианосцев в Персидский залив.