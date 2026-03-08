Трампу предрекли бесконечную войну с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа повторяет ошибки предыдущих лет и затягивает страну в затяжной конфликт на Ближнем Востоке. Об этом написало издание The National Interest .

«Запустив этот кризис, администрация Трампа повторяет те же ошибки, которые долгое время определяли ближневосточную политику США. Без корректировки курса Соединенные Штаты идут по пути к еще одной бесконечной войне», — отметили авторы публикации.

В материале указали, что у администрации Трампа нет четкой стратегии, а политику определяют укоренившиеся лоббистские группы, из-за чего Штаты ввязались в еще одну затяжную войну в ближневосточном регионе.

Между тем Трамп считает, что США «уже победили». Об этом он написал в соцсети, упрекнув Великобританию в запоздалом присоединении к операции. Глава Белого дома посчитал, что Кир Стармер слишком долго раздумывал над отправкой авианосцев в Персидский залив.