Иран пообещал не атаковать другие страны, но при одном условии
Пезешкиан: Иран не будет атаковать другие страны, если они сделают так же
Иран не станет атаковать соседние государства, если те, в свою очередь, не будут наносить удары. Об этом объявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан, сообщило агентство Reuters.
Такое решение принял Совет, временно управляющий Ираном после смерти Али Хаменеи. Пезешкиан принес извинения соседним странам за удары, которые произошли за последнюю неделю.
«У нас нет вражды со странами региона <…> Без нападения на Иран никакого военного вмешательства в соседние страны не будет. Наши вооруженные силы, действуя самостоятельно, сохранили честь страны», — заявил он.
США и Израиль начали бомбить Иран 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал страны, которые считает союзниками Вашингтона. Иранские дроны и ракеты полетели на ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие соседние государства.
Ранее Пезешкиан жестко отверг требования США о безоговорочной капитуляции.