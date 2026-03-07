Иран пообещал не атаковать другие страны, но при одном условии

Пезешкиан: Иран не будет атаковать другие страны, если они сделают так же

Иран не станет атаковать соседние государства, если те, в свою очередь, не будут наносить удары. Об этом объявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан, сообщило агентство Reuters .

Такое решение принял Совет, временно управляющий Ираном после смерти Али Хаменеи. Пезешкиан принес извинения соседним странам за удары, которые произошли за последнюю неделю.

«У нас нет вражды со странами региона <…> Без нападения на Иран никакого военного вмешательства в соседние страны не будет. Наши вооруженные силы, действуя самостоятельно, сохранили честь страны», — заявил он.

США и Израиль начали бомбить Иран 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал страны, которые считает союзниками Вашингтона. Иранские дроны и ракеты полетели на ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие соседние государства.

Ранее Пезешкиан жестко отверг требования США о безоговорочной капитуляции.