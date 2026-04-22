Лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр займет пост премьер-министра Венгрии 9 мая. Об этом он сообщил в соцсети X .

Дату назначил действующий президент страны Тамаш Шуйок. Церемония избрания пройдет на первом заседании парламента, после нее на площади Кошута в Будапеште состоится праздничное мероприятие.

Ранее Мадьяр потребовал, чтобы Шуйок и другие высшие чиновники, назначенные прежней властью, ушли в отставку до 31 мая. Иначе он пообещал отстранить их принудительно.

Лидер «Тисы» уже предложил своих кандидатов на министерские посты. На должность главы МИД он рекомендовал Аниту Орбан, а министра обороны — Ромулуса Русин-Сэнди. Возглавить министерство экономики и энергетики он предложил Иштвану Капитаню.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова выстраивать отношения с новым правительством Венгрии.