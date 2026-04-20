Петер Мадьяр представил кандидатов в новое правительство Венгрии

Мадьяр назвал кандидатов на посты глав МИД, Минобороны и Минэнерго Венгрии

Глава победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр представил кандидатов на посты министров иностранных дел, обороны, экономики и энергетики Венгрии. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам совещания фракции в новом созыве парламента.

На должность главы МИД партия предложила Аниту Орбан. Пост министра обороны Мадьяр отвел Ромулусу Русин-Сэнди, а пост министра экономики и энергетики — Иштвану Капитаню.

Анита Орбан ранее работала в венгерском МИД и занималась вопросами энергетической безопасности. Позже она стала советником «Тисы» по внешней политике.

Ромулус Русин-Сэнди в 2021–2023 годах возглавлял Генштаб Вооруженных сил Венгрии. После этого он присоединился к команде партии как советник по военным вопросам.

Иштван Капитань в течение 10 лет занимал пост вице-президента Shell по глобальной розничной торговле и мобильности. С января 2026 года он консультировал «Тису» по энергетике.

Именно Капитань должен будет вести переговоры с Россией по поставкам нефти и газа, которые Мадьяр собирается пересмотреть после вступления в должность премьера.

В рамках той же пресс-конференции лидер «Тисы» призвал президента Украины Владимира Зеленского, вместо того чтобы шантажировать Венгрию, возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба».